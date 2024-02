Akcjonariusze wymienią radę ZCh Police. Później zmiany w zarządzie

Na 25 marca zarząd Zakładów Chemicznych Police zwołał nadzwyczajne walne zgromadzanie. Nastąpiło to na wniosek głównego akcjonariusza, czyli tarnowskich Azotów, które mają 62,9 proc. akcji spółki. Głównym punktem obrad są zmiany w składzie rady nadzorczej.

Dziś to gremium składa się z pięciu osób. Urszula Kulisiewicz jest wiceprzewodniczącą, Bożena Licht - sekretarzem, a Agnieszka Dąbrowska, Krzysztof Skornia i Iwona Wojnowska to członkowie rady. Jeszcze niedawno w skład rady wchodził Krzysztof Kozłowski, który pełnił funkcję przewodniczącego. Kilka dni temu ZCh Police otrzymały jednak oświadczenie podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika ministra aktywów państwowych, o odwołaniu Kozłowskiego z tego stanowiska.

Po zmianie składu rady należy spodziewać się roszad w zarządzie spółki. Dziś na jego czele stoi Anna Tarocińska, członek zarządu, p.o. prezesa. Szefuje ona ZCh Police od kilkunastu dni. Na to stanowisko, do czasu powołania nowego prezesa, delegowała ją rada, co z kolei nastąpiło po tym, jak z funkcji prezesa — nie podając przyczyny — zrezygnował Mariusz Grab. W obecnym zarządzie spółki zasiadają też wiceprezesi Stanisław Kostrubiec i Michał Siewierski.

O zwołaniu walnego zgromadzenia w ZCh Police zdecydował nowy zarząd Azotów. Kilka dni temu rada nadzorcza tarnowskiego koncernu delegowała ze swojego grona Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków prezesa. Funkcję tę ma sprawować do czasu powołania nowego szefa Azotów w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże nie dłużej niż przez trzy miesiące.