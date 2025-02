Niedźwiedzie tygodnia, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Asseco Poland z silnym wykupieniem

Nowy udziałowiec spółki – międzynarodowa grupa informatyczna Total Specific Solutions – został dobrze przyjęty przez rynek. Notowania Asseco wzrosły w ciągu ostatnich sześciu sesji o 12 proc. W czwartek kurs wyznaczył nowy szczyt hossy – 122 zł, a ostatniej fali zwyżek towarzyszyły wyraźnie podwyższone obroty. Z perspektywy długoterminowej są to sygnały kontynuacji trendu, ale w ujęciu krótkoterminowym trzeba liczyć się z ryzykiem korekty. Zwłaszcza że oscylator RSI(14) dotarł w minionym tygodniu do poziomu 82, co jest jedną z najwyższych wartości na GPW. Najbliższe wsparcia są w strefie 110–100 zł.