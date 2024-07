Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Allegro z wychłodzonym oscylatorem MACD

Od końca maja kurs akcji właściciela serwisu handlowego jest w fazie schłodzenia. Cena akcji spadła z 40 do 35 zł. To wsparcie wyznaczone przez średnioterminowe, lokalne szczyty. W minionym tygodniu cena zawróciła nad barierą, a oscylatory MACD i RSI zaczęły zakręcać w górę w strefach wyprzedania. To zwiększa techniczne szanse na powrót do zwyżek. Najbliższy opór to średnia z 50 sesji. Jej przebicie powinno otworzyć drogę do oporu 40 zł. Wsparciem pozostaje 35 zł. W ostatnich dniach rynkowi mógł pomagać komunikat, że spółka uruchomiła automaty paczkowe One Box w Czechach.