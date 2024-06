Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Asseco Poland po raz kolejny zawraca na oporze

Parkiet

Informatyczny gigant jest w ciekawym położeniu technicznym. Podobnie jak w ubiegłym roku, tak i w tym akcje w wyniku wiosennej fali zwyżek podrożały z 70 do 88 zł. I podobnie jak w 2023 r., tak i w 2024 r. przełom maja i czerwca przyniósł silne schłodzenie. W minionym tygodniu kurs spadł do 80 zł, przebijając średnią z 50 sesji. W tym rejonie kumulują się lokalne wsparcia, co daje szanse na odbicie. Jeśli jednak rynek pójdzie ścieżką z ubiegłego roku, to i tak w średnim terminie może dojść do spadku do 70 zł. Wspomniana średnia stanowi teraz najbliższy techniczny opór.

Reklama

Czytaj więcej Byki i niedźwiedzie tygodnia Byki wróciły. Na jak długo? Trzeci tydzień czerwca na warszawskim rynku akcji należał do byków. Indeksom udało się oddalić od dołka korekty i wrócić nad ważne bariery techniczne. Czy to już koniec fazy schłodzenia?

Big Cheese Studio z fałszywym wybiciem nad średnią