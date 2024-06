Byki wróciły. Na jak długo?

Ostatnie pięć sesji na naszej giełdzie upłynęło pod znakiem odbicia w górę. Tak zwany szeroki WIG, który przez miesiąc spadł z rekordowych 89 657 pkt do 83 011 pkt, w minionym tygodniu rósł w porywach do 87 110 pkt. Ten ruch niesie ze sobą dwa ważne sygnały techniczne. Pierwszy – notowania wróciły nad średnią z 50 sesji, co nasuwa analogię ze styczniową korektą. Wtedy rychły powrót nad średnią przełożył się na kontynuacje hossy. Drugi sygnał natomiast pojawił się na oscylatorze MACD. Wskaźnik przeciął w górę linię sygnalną i doszło do tego w strefie wyprzedania. Analiza techniczna daje zatem podstawy do optymizmu. Średnia pozostaje dla warszawskiego indeksu giełdowego najbliższym wsparciem, a niżej barierę stanowi wspomniany dołek korekty. Oporem jest natomiast ATH w okolicy okrągłych 90 000 pkt.

Powrót nad średnią

Za powrotem szerokiego WIG nad średnią 50-sesyjną stoi niemal cały rynek. Odbicie pojawiło się bowiem zarówno w segmencie blue chips, jak i w drugiej i trzeciej linii spółek z GPW. WIG20 rósł w minionym tygodniu w porywach do 2518 pkt. Wspominana średnia została naruszona i do końca tygodnia trwała walka o utrzymanie indeksu nad jej linią. Na MACD, podobnie jak w przypadku WIG-, też pojawił się sygnał kupna. W gronie blue chips motorami napędowymi były przede wszystkim banki z PKO BP i Aliorem na czele. Pomagały też PGE i Kruk, natomiast ewidentnym maruderem było Pepco, którego notowania domknęły majową lukę i cofnęły się do średniej z 200 sesji.

Indeks mWIG40 naruszył w minionym tygodniu okrągłe 6500 pkt, wrócił nad 50-sesyjną średnią, ale na MACD jeszcze nie pojawił się sygnał kupna. W gronie liderów tego segmentu był m.in. Comarch, Rainbow Tours, XTB i CCC. Słabiej radziły sobie natomiast Synektik, Auto Partner i Wirtualna Polska. Z kolei sWIG80 w piątek rano rósł nawet do 24 824 pkt, co oznacza, że zniósł już połowę korekcyjnych strat, wrócił nad średnią z 50 sesji, a MACD wskazał kupno. W gronie maluchów pozytywnie wyróżniały się w minionym tygodniu Elektrotim, Vercom i Creotech, a wyraźnym maruderem było Oponeo.pl.

Warto dodać, że w minionym tygodniu znakomicie radziły sobie spółki z rodowodem ukraińskim. WIG-Ukraina wzrósł o ponad 7 proc. i pierwszy raz od sierpnia ubiegłego roku znalazł się powyżej średniej z 200 sesji. Zapachniało technicznym przesileniem popytu, ale ze spółek (Agroton, Astarta, KSG Agro) nie napłynęły żadne komunikaty cenotwórcze.