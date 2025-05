Notowany na Catalyst deweloper, który nie zrezygnował z raportów kwartalnych, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 r. zaksięgował blisko 190 mln zł przychodów, o 58 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynika to wprost z większej liczby przekazanych lokali. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 40,8 mln zł, o 35 proc. więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Czytaj więcej Budownictwo Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronsona: Stabilna sprzedaż, jawne ceny i debiut PRS Nawet jeśli nastąpi obniżka stóp w lipcu czy sierpniu, to niewielka. Trochę ożywi klientów, ale nie na tyle, by to miało duży wpływ na sprzedaż. Dlatego myślę, że ten rok będzie dla deweloperów dość podobny do poprzedniego – mówi Andrzej Gutowski, wiceprezes Ronsona.

Ronson w II kwartale dorzuci do mieszkaniowej oferty

W I kwartale br. klienci odebrali klucze do 300 lokali, o 55 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody wzrosły o 58 proc., do 190 mln zł, a zysk brutto zwiększył się o 35 proc., do 64 mln zł – co oznacza, ze rentowność brutto ze sprzedaży skurczyła się z 39,5 proc. do 33,7 proc.

W I kwartale br. Ronson znalazł nabywców na 96 lokali, o 43 proc. mniej niż rok wcześniej i 24 proc. mniej niż w IV kwartale ub.r. W ofercie na koniec marca było 587 lokali.

– W I kwartale przyjęliśmy ostrożne podejście, koncentrując się na stabilnej realizacji już rozpoczętych projektów, zamiast na siłowym uruchamianiu nowych inwestycji. Była to przemyślana decyzja, wynikająca z obserwacji trendów rynkowych oraz chęci utrzymania zdrowych marż, bez potrzeby stosowania agresywnych promocji – powiedział wiceprezes Andrzej Gutowski. - Z optymizmem patrzymy na kolejne miesiące. Po raz pierwszy od niemal dwóch lat RPP obniżyła stopy procentowe – o 50 pkt bazowych. To ważny sygnał, który może sprzyjać ożywieniu popytu na rynku mieszkaniowym. Dlatego w II kwartale uruchamiamy kolejne etapy naszych inwestycji – dodał.