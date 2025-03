W 2024 r. notowany na Catalyst ogólnopolski deweloper przekazał klucze do 663 lokali, o 16 proc. mniej niż rok wcześniej. Dzięki wyższej wartości wydanych lokali przychody skurczyły się tylko o niecałe 2 proc., do 389 mln zł. Nieco słabsza była jednak rentowność. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł niemal 122 mln zł, o prawie 13 proc. mniej niż rok wcześniej, co oznacza obniżenie rentowności z 35,2 do 31,4 proc. – przy czym to wciąż wysoki na tle branży pułap.

Zysk operacyjny wyniósł 86,7 mln zł, o 18 proc. mniej niż rok wcześniej, a zysk netto 68 mln zł, o 16 proc. mniej. Rentowność netto zmniejszyła się z 20,4 do 17,4 proc.

Ronson zaprezentował sprawozdanie finansowe w nowym sznycie, nie pokazuje już rentowności brutto ze sprzedaży osobno dla każdego projektu – zapewne w efekcie komentarzy, które koncentrowały się na najwyższych marżach, ignorując te słabsze. W I połowie 2024 r. emocje rozgrzewała 48-proc. rentowność kolejnej fazy wieloetapowego projektu, gdzie marża pochodzi w dużej mierze ze wzrostu cen mieszkań w relacji do ceny zakupu ziemi lata wcześniej.

W ofercie Ronson ma 682 lokale. Jeśli chodzi o fundament przyszłych wyników finansowych, na koniec 2024 r. Rosnon miał 383 mieszkań w ukończonych projektach – sprzedanych i nieprzekazanych klientom, o wartości 247 mln zł. W projektach, które będą oddawane w tym roku było to odpowiednio 117 i 116 mln zł, a w inwestycjach, które będą oddawane w 2026 r. odpowiednio 146 i 101 mln zł.