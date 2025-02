Olivia rusza z inwestycją w mieszkania premium na wynajem

Gdański kompleks biurowo-usługowy Olivia Centre powiększy się o Olivia Pulse: wieżowiec z 245 apartamentami z segmentu premium na wynajem długoterminowy. Mieszkania mają zostać oddane do użytkowania w III kwartale przyszłego roku.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Grupo Lar chce wejść w akademiki Hiszpańska grupa w 2025 r. planuje rozpocząć pierwsze inwestycje w segmencie prywatnych domów studenckich w Polsce.

Olivia Home, czyli PRS premium

Lokale będą zaoferowane zewnętrznym inwestorom – będą w pełni wykończone. Apartamentami i najmem będzie zarządzać spółka z grupy.

- Bazując na wieloletnim doświadczeniu kadry, jeśli chodzi o zarządzanie obiektami komercyjnym, w tym PRS, włączając własną usługę facility management i dział bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom profesjonalnej opieki operatorskiej. Naszą intencją jest dostarczenie produktu bezobsługowego stąd wszystkie obowiązki związane z bieżącym najmem, administrowaniem, utrzymaniem i pracami remontowo-odtworzeniowymi lokali pozostają w naszej gestii – mówi Ewa Nowicka, członkini zarządu Olivia Home. – Naszą ofertę kierujemy do inwestorów z Polski i zagranicy, których zamysłem jest uzupełnienie portfela o jedną z najlepszych strategicznych lokalizacji w Polsce. Zapewniamy stały i bezpośredni dostęp do szerokiej i różnorodnej grupy najemców, w tym przede wszystkim o profilu biznesowym i konferencyjnym – dodaje. Zaznacza, że sam kompleks biurowy Olivia Centre to kilkanaście tysięcy pracowników – potencjalnych najemców, do tego dochodzą centrum konferencyjno-restauracyjne w Olivia Star goszczące 300 tys. osób rocznie oraz pobliski kampus akademicki.

– Oferujemy produkt premium w segmencie apartamentów inwestycyjnych, obiekt z dostępem do szerokiej oferty usług towarzyszących, jak szkoła, przedszkole, opieka medyczna, centrum fitness i wiele innych, pozwalających nie tylko czerpać w pełni z komfortu życia w centrum miasta, ale także unikalnej infrastruktury Olivii. Mieszkańcy Olivii Pulse będą mieli do dyspozycji m.in. Olivię Garden, taras widokowy z panoramą na całe Trójmiasto, 12 restauracji i kawiarni, a wśród nich także wymienione wcześniej restauracje wyróżnione przez prestiżowy przewodnik gastronomiczny Michelin oraz zaplecze parkingowe na ponad 2 tys. miejsc – wylicza Nowicka.