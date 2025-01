Notowana na Catalyst spółka ruszyła z ofertą obligacji na podstawie zatwierdzonego w listopadzie prospektu. Pierwsza transza to do 50 mln zł – wartość całego programu to 400 mln zł. W grudniu deweloper zebrał 83 mln zł w ramach oferty bez prospektu.

Zapisy potrwają do 22 stycznia, wartość nominalna jednego papieru to 1 tys. zł, oprocentowanie WIBOR 6M + 4,8 pkt proc. marży, czyli obecnie 10,59 proc. w skali roku. Wykup nastąpi za trzy lata.

Czytaj więcej Nieruchomości Zamożni klienci napędzają sprzedaż mieszkań W 2024 r. struktura sprzedaży się odwróciła – bez programu dopłat do kredytów schodziły przede wszystkim drogie lokale. Sytuacja się utrzymuje.

Segment mieszkań popularnych w dołku

Z prezentacji towarzyszącej ofercie wynika, że budująca w Warszawie i Krakowie firma w IV kwartale sprzedała (umowy rezerwacyjne i deweloperskie niepoprzedzone rezerwacjami) 152 lokale. To nie tylko o 62 proc. mniej niż rok wcześniej i o 35 proc. mniej niż w III kwartale. To najsłabszy okres od II kwartału 2017 r.

W całym 2024 r. deweloper znalazł nabywców na 1014 lokali, czyli połowę tego, co rok wcześniej: tylko w III kwartale ub.r. sprzedaż pobiła rekord i wyniosła 736 mieszkań.