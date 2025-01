Zamożni klienci napędzają sprzedaż mieszkań

W sześciu największych aglomeracjach w 2024 r. sprzedaż mieszkań sięgnęła 39,6 tys. – to o 31 proc. mniej niż rok wcześniej i mniej, niż zakładał bazowy scenariusz firmy doradczej JLL mówiący o wyniku rzędu 40–41 tys. Spadek sprzedaży w ujęciu wartościowym okazał się znacznie łagodniejszy, bo wyniósł 16,8 proc. Wartość transakcji sięgnęła 33,2 mld zł – to drugi wynik po rekordowym 2023 r. Jeśli jednak wyciągniemy prostą średnią, w 2024 r. wartość transakcji wyniosła aż 838 tys. zł na mieszkanie – to o 20 proc. więcej niż w rekordowym dotychczas 2023 r.