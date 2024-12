Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu

Jako deweloper robimy swoje – wprowadzamy na rynek tyle projektów, by klienci mieli wybór, ale by sprzedaż szła. Nie budujemy na zapas, bo to przedsięwzięcia drogie w utrzymaniu i w finansowaniu. Działamy głównie w Warszawie, gdzie wskaźnik wyprzedaży oferty to cztery kwartały, a więc mamy zrównoważony rynek. Podaż się tu odbudowuje, klienci mają coraz większy wybór.

IV kwartał jest u nas trochę lepszy niż poprzedni, ale warunki się nie zmieniły. Jak na aktualne stopy procentowe rynek jest przyzwoity. 50-proc. spadek rok do roku to coś, z czym się liczyliśmy, biorąc pod uwagę otoczenie i brak nowego programu wsparcia. Myślę, że 2025 r. będzie podobny do 2024 r. Dużo zależy od tego, czy będzie program wsparcia, czy w II połowie zmaterializują się oczekiwania obniżek stóp procentowych, co poprawiłoby zdolność kredytową. W 2026 r. sytuacja powinna się poprawić, jeśli bank centralny dostosuje stopy do inflacji, a ta powinna spadać. Wtedy klienci wrócą na rynek.

Fundamenty w Warszawie, w aglomeracji warszawskiej, są mocne, deficyt sięga kilkuset tysięcy mieszkań. Warszawa będzie przyciągać mieszkańców innych częścu kraju i cudzoziemców.

Jest jednak oczekiwanie spadku cen mieszkań w Polsce…

Czy będzie taniej, jak wieszczą pseudoanalitycy? Deweloperzy dają dziś rabaty, ale to biznes pełen czynników ryzyka związanych z procesem legislacyjnym, z kwestiami rynkowymi i finansowymi – i rentowność biznesu jest pochodną tego ryzyka.

Poza tym pokazywana w sprawozdaniach rentowność wynika częściowo z cen gruntów, a te poszły w ostatnim czasie w górę i generalnie rentowność deweloperów będzie się naturalnie zmniejszać – ze względu na wyczerpujący się zapas kupionych taniej działek.

Cały czas jest presja na koszty – rosną koszty pracy, gruntów, sytuację komplikuje reforma planistyczna. Już teraz terenów w Warszawie do szybkiej zabudowy jest raptem na 60 tys. mkw. PUM. Każde dodatkowe wyrywanie terenu pod mieszkaniówkę jest trudne, jest związane z negocjacjami z władzami dzielnic, społecznościami.