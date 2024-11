Szef HRE Investment na wolności po postawieniu zarzutów

Po głośnym zatrzymaniu w środę, Michał Sapota, szef dewelopersko-inwestycyjnej spółki HRE Investments, szybko wyszedł na wolność. Do sprawy odniósł się na LinkedIn Michał Babicz, partner w kancelarii Filipiak Babicz Legal, obrońca Sapoty.

Zarzuty dotyczą składania sprawozdań finansowych

„Spędziliśmy w prokuraturze w Łodzi może 20 minut podczas ogłaszania zarzutów i może 15 minut czekaliśmy na odpis postanowienia, po czym z moim klientem wyszliśmy z prokuratury. Nie postawiono mojemu klientowi zarzutu oszustwa ani sporządzenia nierzetelnych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe wszystkich spółek wymienionych w zarzutach, które przedstawił prokurator, na dzień wizyty w prokuraturze były złożone w KRS, o czym prokurator wiedział. Za przedstawione mojemu klientowi zarzuty dotyczące jednego tylko przepisu ustawy, nie grozi kara pozbawienia wolności. Mamy chyba do czynienia z nowym standardem, bo nie spotkałem się jeszcze w mojej karierze z sytuacją zatrzymania klienta, trwającego kilka godzin przewiezienia go z Katowic do Łodzi wyłącznie po to, żeby mu ogłosić zarzuty z jednego przepisu, jednej ustawy, za który nie przewiduje się nawet kary pozbawienia wolności, szczególnie w sytuacji, w której pełnomocnik spółki pozostawał od kilkunastu dni w kontakcie z prokuraturą i deklarował pełną współpracę, co potwierdził wczoraj bezproblemowy przebieg wszystkich czynności. Oczywiście złożymy zażalenie na zatrzymanie oraz [podejmiemy] wszelkie służące klientowi i spółkom środki odwoławcze” – napisał mec. Babicz.

Wysyp inwestycji, kryzys, skargi i śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Łodzi od wakacji prowadzi śledztwo, głównie w sprawie podejrzenia działania na szkodę nabywców mieszkań, jak i inwestorów HRE Investments.