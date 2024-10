Archicom ruszył ze sprzedażą mieszkań wyjętych z portfela PRS

Z kolei Archicom ma do wykonania ambitny cel w IV kwartale. Spółka sprzedała w ciągu dziewięciu miesięcy 1471 mieszkań, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej i na wrześniowej konferencji wynikowej obniżyła cel na cały rok z 3 tys. do 2,6 tys. To oznacza, że w ostatnim kwartale Archicom musi podpisać aż 1,7 tys. umów. Menedżerowie przekonywali, że spółka ma bardzo dobry produkt i trzeba odpowiednio zadbać o sprzedaż i marketing.

Deweloperskie działy marketingu i sprzedaży w natarciu

Deweloperzy chwytają się różnych sposobów marketingowych, by uatrakcyjnić mieszkania dla nabywców inwestycyjnych. W wakacje Murapol objął pół tysiąca lokali programem przewidującym zagwarantowanie przychodów z najmu przez 12 miesięcy (nie więcej niż 10 proc. ceny netto zapłaconej za lokal), jeśli mimo ogłoszeń w ciągu co najmniej pierwszych trzech miesięcy od wykończenia lokalu nabywca nie znajdzie najemcy. Murapol zaoferował też wsparcie przy znalezieniu najemców.

Według szacunków JLL, w III kwartale br. deweloperzy w sześciu największych aglomeracjach sprzedali 9,2 tys. mieszkań, o prawie 7 proc. mniej kwartał do kwartału i o ponad 40 proc. mniej rok do roku. To również o 40 proc. więcej niż w bardzo słabym III kwartale 2022 r., kiedy sprzedaż dołowała z powodu zapaści na rynku kredytów mieszkaniowych (wysokie stopy, niska zdolność kredytowa wynikająca z ostrych kryteriów).