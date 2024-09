Polski Holding Nieruchomości zaksięgował 304 mln zł skonsolidowanych przychodów, o prawie 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o ponad 26 proc., do 98,2 mln zł. Grupa poniosła 63 mln zł papierowej straty z przeszacowania wartości nieruchomości wobec 93 mln zł na minusie rok wcześniej. W efekcie strata operacyjna wyniosła 1,4 mln zł wobec 46,1 mln zł pod kreską rok wcześniej.

Skokowo wzrosły koszty finansowe: z 36,5 mln do 66,8 mln zł, głównie za sprawą wzrostu kosztów kredytów (z 11,5 mln do 24,1 mln zł) i obligacji (z 13,1 mln do 29,3 mln zł). Przychody finansowe skurczyły się z 43 mln do prawie 11 mln zł – to głównie efekt różnic kursowych (w I połowie 2023 r. PHN wykazał z różnic 40,6 mln zł papierowego zysku).

Biurowce napędziły wyniki Polskiego Holdingu Nieruchomości

PHN stoi na kilku nogach. Przychody z najmu wzrosły w I połowie br. o 24 proc., do 147 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 34,1 proc., do 92,4 mln zł, co oznacza wzrost marży brutto ze sprzedaży z 58 do 63 proc. Jest to efekt wynajmu nowej powierzchni. Trzon portfela komercyjnego to 308 tys. mkw., w tym 70 proc. to biura, a 19 proc. magazyny.

PHN jest również deweloperem mieszkaniowym, ale z uwagi na harmonogram inwestycji wkład działalności deweloperskiej był w I połowie br. marginalny: przychody i zysk skurczyły się o ponad 90 proc., do odpowiednio 1,3 mln i 0,1 mln zł. W budowie było na koniec czerwca 757 mieszkań, a 560 w projektach planowanych.

Przychody z działalności budowlanej wzrosły co prawda o 6 proc., do 133,5 mln zł, ale rentowność obniżyła się z 4,5 do 3,1 proc., przez co zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 26 proc., do 4,2 mln zł.