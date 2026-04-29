Na maklerskich kontach IKE na koniec ub.r. zgromadzono 14,6 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 55 proc. W przypadku maklerskich IKZE wzrost ten wyniósł prawie 83 proc. i wartość zgromadzonych aktywów osiągnęła 4,9 mld zł. Jest więc o co walczyć, a do walki tej jeszcze mocniej zamierza się włączyć BM Alior Banku.

Broker właśnie dodał do kont IKE i IKZE możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych zarówno w akcje, jak i ETF-y. Przykłady innych biur jasno zaś pokazują, że to zagraniczne ETF-y są dla osób inwestujących z myślą o emeryturze pierwszym wyborem. – Nowa oferta szczególnie sprzyja rosnącemu zainteresowaniu inwestowaniem pasywnym i budowaniu portfeli emerytalnych na podstawie zagranicznych ETF-ów, odwzorowujących globalne indeksy akcji i obligacji. Dzięki temu inwestorzy mogą tworzyć długoterminowe strategie emerytalne, obejmujące różne regiony świata i klasy aktywów w ramach jednego rachunku IKE lub IKZE – podkreśla Michał Madej, zastępca dyrektora BM Alior Banku.

Konkurencja w tej części rynku już jest jednak bardzo mocna, a brokerzy walczą też ceną. Rywalizacja ta na dobre rozgorzała w ubiegłym roku, po tym, jak BM mBanku, najpierw w ramach promocji, zaoferowało możliwość handlu ETF-ami w IKE i IKZE bez prowizji.

– Pomysł na bezprowizyjne inwestowanie w ETF-y na rachunkach IKE/IKZE wpisuje się w strategię mBanku do 2030 r. i zasady zdrowych finansów – mówi Kamil Maliszewski, dyrektor w BM mBanku, i dodaje: – W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania rachunkami IKE/IKZE oraz korzystaniem z ETF-ów, przy użyciu których transakcje, inwestując z myślą o emeryturze, wykonuje ponad 80 proc. klientów. Wprowadziliśmy zatem pilotażowo „akcję specjalną ETF-y za 0 zł”. Przełożyło się to na rekordową akwizycję klientów w IV kwartale. Cały rok zamknęliśmy pozyskaniem 50 tys. nowych rachunków emerytalnych. Bardzo dobre przyjęcie oferty wśród klientów połączone ze świetnymi wynikami pozyskiwanych nowych rachunków IKE/IKZE oraz wpisanie zasad zdrowych finansów do strategii mBanku ułatwiły podjęcie decyzji o wprowadzeniu oferty „ETF-y za 0 zł” na stałe. Dzięki temu w pierwszych miesiącach tego roku notujemy znaczne procentowe, licząc rok do roku, wzrosty wartości środków zainwestowanych w ETF-y na rachunkach klientów oraz liczby pozyskanych nowych inwestorów, co potwierdza słuszność naszej proklienckiej strategii – mówi Maliszewski. Działania BM Banku zaktywizowały też innych brokerów. Swoją ofertę zmienił m.in. DM BOŚ. Broker co najmniej do końca lutego 2027 r. również udostępnia możliwość zawierania transakcji na rynku ETF w ramach IKE i IKZE bez prowizji. Analogiczna oferta obowiązuje do końca tego roku w Erste BM. O aspekcie cenowym myśli także BM Alior Banku.

– Chcemy również dostarczyć konkurencyjną ofertę cenową. Nie widzimy innego scenariusza. Dzisiaj nie mogę jeszcze podać szczegółów, bo jesteśmy właśnie w procesie podejmowania decyzji o skali zmian w ofercie cenowej. Analizujemy wszystkie warianty, które są na stole, i już niedługo je ogłosimy – mówi Madej.

W kolejce, by mocniej powalczyć o klientów stoi też BM PKO BP, które chce dodać rynki zagraniczne do IKE i IKZE.

– Traktujemy to jako naturalny etap rozwoju naszej oferty oraz odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów, którzy chcą łączyć korzyści podatkowe z dostępem do globalnych instrumentów finansowych. Obecnie kluczowym elementem całego procesu jest aktualizacja systemu core’owego. Wdrożenie będzie możliwe po uruchomieniu produkcyjnym systemu WATS. Dopiero po zakończeniu tego etapu będziemy mogli przejść do prac nad udostępnieniem rynków zagranicznych w produktach emerytalnych. Naszym celem jest, aby rynki zagraniczne były docelowo dostępne w Super IKE, a także, jeśli zostanie wdrożone, w IKZE maklerskim. Chcemy, aby klienci mieli możliwość budowania długoterminowych portfeli inwestycyjnych na podstawie szerokiego wachlarza globalnych aktywów, przy zachowaniu pełnej zgodności z regulacjami i najwyższych standardów bezpieczeństwa. To projekt wieloetapowy, ale traktujemy go priorytetowo i będziemy informować o postępach – mówi Samer Masri, dyrektor BM PKO BP.