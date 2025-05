AB, Action, Artifex Mundi, Asbis, Asseco SEE, CD Projekt, Comp, Digital Network, Dom Development, Erbud, Forte, mBank, Mirbud, Orange Polska, Orlen, PKO BP, Tauron, Toya, Vercom, VRG - to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które w maju mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy DM BOŚ

W raporcie widać umiarkowane roszady względem poprzedniej edycji. Do zestawienia długich pozycji analitycy dodali PKO BP. Natomiast usnęli walory Santander BP, Unimotu i CCC.

Zmiany zaszły też na liście krótkich pozycji. Dodano do niej Ten Square Games, a wycofano walory PGE.

Analitycy obniżyli krótkoterminową rekomendację relatywną dla Santander BP do „niedoważaj”, biorąc pod uwagę kilka argumentów. Chodzi m.in. o cenę jaką spółka-matka zamierza zapłacić za wyjście z inwestycji (nie uwzględnia premii za kontrolę), fakt że transakcja pomija akcjonariuszy mniejszościowych oraz że pozostałe w ręku Santandera 13 proc. prawdopodobnie zostanie sprzedane w ciągu roku-2 lat poprzez transakcje ABB.