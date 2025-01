Akcje XTB wyraźnie dzisiaj tracą na wartości. Momentami przecena sięga nawet 10 proc. i tym samym cena akcji spadła już poniżej 70 zł. Powodem są oczywiście wstępne wyniki finansowe spółki za IV kwartał. Broker nie sprostał oczekiwaniom analityków, którzy wskazywali, że zysk netto spółki wyniesie około 220 mln zł. Tymczasem było to niecałe 192 mln zł.



Reklama

Słabsze wyniki XTB, ale...

Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM, zwraca jednak na pozytywy, których można się doszukać w wynikach spółki. To m.in. liczba pozyskanych nowych klientów. Tych w IV kwartale przybyło 158 tys. - Spółka zaskoczyła pozytywnie zarówno pod względem akwizycji klientów (22 proc. powyżej naszej prognozy), jak i liczby aktywnych klientów (9 proc. powyżej naszych założeń), ale nie przełożyło się to na wzrost ich transakcyjności. Wolumen obrotu CFD wzrósł tylko o 2 proc. kw/kw i wypadł poniżej naszych szacunków, policzonych przy dużo niższej liczbie aktywnych klientów. Ostatecznie przychody nie odchyliły się istotnie od konsensusu, ale duża skala akwizycji klientów podbiła koszty marketingu, które były głównym źródłem odchylenia od prognoz rynkowych. Reklama na spodenkach podczas walki Fury vs. Usyk na pewno sporo kosztowała, ale i tak średni koszt pozyskania klienta nie odbiega istotnie od średniej z ostatnich dwóch lat. Zgodnie z szacunkami dodatnie różnice kursowe istotnie wsparły zysk netto (około 20mln mln zł), bez których kwartał wyglądałby jeszcze gorzej. Dywidenda za 2024 powinna wynieść 5,48 zł na akcję (DY=7,4 proc.) - wskazuje Marcinowski.

Czytaj więcej Biura maklerskie XTB w IV kwartale poniżej oczekiwań. Broker zapowiada IKZE, opcje i krypto Firma XTB w IV kwartale miała niecałe 193 mln zł zysku netto. Wynik ten okazał się słabszy od oczekiwań rynkowych. Średnia prognoz analityków mówiła o wyniku powyżej 220 mln zł.

Ambitne cele XTB

Zwraca on jednocześnie uwagę na ambitne cele jakie stawia sobie spółka - Ważniejszy od samych wyników jest naszym zdaniem cel zarządu odnośnie odnośnie akwizycji nowych klientów w 2025 roku (150-210 tys. kwartalnie), co pokazuje że XTB przeskakuje na kolejny poziom wzrostu. Styczeń potwierdza, że w I kw. 2025 spółka idzie na ponad 200 tys. nowych klientów. Warto zwrócić uwagę, że w latach 2023-24 roku spółka w każdym kwartale przebiła górną granicę swojego celu kwartalnej akwizycji klientów. Uważamy, że w tym roku też tak może być, biorąc pod uwagę planowany wzrost kosztów marketingu o 80 proc. r/r. Założenie spółki, że średni koszt pozyskania klienta powinien być porównywalny do lat 2023-2024 oznacza według nas, że spółka celuje w 800-900 tys. nowych klientów w tym roku wobec. oczekiwanych obecnie przez nas 680 tys. Skok w wydatkach marketingowych sprawi, że pomimo wyższej akwizycji klientów widzimy przestrzeń do obniżenia naszej prognozy zysku netto na 2025 rok o ok. 5 proc., ale szacunki kolejnych lat powinny się poprawić i nasza wycena ma szansę wzrosnąć - wskazuje Marcinowski. Jego zdaniem zmienia się także profil XTB i tym bardziej na spółkę trzeba patrzeć przez pryzmat długoterminowy. - Spółka wskoczyła na nowym poziom wzrostu i wydaje nam się, że jest gotowa poświęcić krótkoterminowe wyniki na rzecz rozwoju w dłuższym terminie. Trudno będzie naszym zdaniem poprawić zysk netto w 2025 roku o więcej niż 5-10 proc. r/r, ale wzrost w kolejnych latach powinien przyspieszyć do 15-20 proc. r/r. Dzisiejsza sesja dużo nam powie o podejściu inwestorów. Ewentualne spadki powinny być wykorzystane przez fundusze nastawione na dłuższy termin, gdyż profil spółki wyraźnie zmienia się z czysto dywidendowego na wzrostowy – reasumuje analityk Trigon DM.