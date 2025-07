Nowy tydzień dodatkowo dostarczył więcej argumentów inwestorom do sprzedaży akcji XTB. Jak wskazuje Mikołaj Lemańczyk, wśród nich są m.in. dane opublikowane przez firmę Plus500, które traktowane są jako wskazówka dla wyników XTB.

– Dane Plus500 mogły rozczarować część inwestorów, biorąc pod uwagę wysoką zmienność w kwietniu i czerwcu. Inwestorzy mogli liczyć, że konkurent XTB pochwali się wyższymi przychodami, a tym samym XTB również pokaże bardzo dobre wyniki. W tym przypadku zwróciłbym uwagę, że choć wyniki Plus500 mogą być pewną wskazówką, to jednak nie należy ich przekładać w 100 proc. na oczekiwane przychody XTB – podkreśla Lemańczyk.

Firma Plus500 zanotowała w II półroczu 15 proc. wzrost przychodów licząc rok do roku, a ich wartość w II kwartale wyniosła 209,3 mln USD. Broker pozyskał 29,3 tys. nowych klientów, czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Liczba aktywnych klientów wzrosła o 7 proc. do 132,6 tys. I chociaż akcje Plus500 na giełdzie w Londynie zareagowały na dane pozytywnie, to jednak XTB przyzwyczaiła rynek do wyższych dynamik, szczególnie gdy warunki rynkowe (wyższa zmienność) są też sprzyjające.

Wpis na wykop.pl uderzył w XTB. Co na to spółka?

Do poniedziałkowej przeceny dołożył się jeszcze jeden wątek, o którym zrobiło się głośno wśród inwestorów. – W weekend w mediach społecznościowych ukazał się post inwestora indywidualnego, klienta XTB, który twierdzi, że ktoś się włamał na jego konto i zawierał niekorzystne dla niego transakcje. Tego typu zdarzenia mocno biją w nastroje oraz zwiększają ryzyko reputacyjne spółki – zwraca uwagę Lemańczyk.

Do całego zamieszania związanego ze wspomnianym wpisem inwestora odniosła się sama spółki. - Jako lider branży inwestycyjnej doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że kwestie związane z cyberbezpieczeństwem należą dziś do największych wyzwań w świecie finansów i dotyczą całej branży finansowej. Dane CERT NASK wskazują, że tylko w 2024 r. w całym kraju zarejestrowano 103 449 unikalne incydenty bezpieczeństwa, co było wzrostem aż o 29% względem 2023 r.[1] Liczba cyberataków i metody stosowane przez oszustów czy hakerów stają się coraz bardziej wyrafinowane, dlatego udoskonalamy zabezpieczenia technologiczne i edukujemy klientów, by zachowali czujność. Jeśli chodzi o wpis na jednym z forów internetowych, to weryfikujemy pojawiające się tam informacje. Zwracamy jednocześnie uwagę, że nasi klienci mają do dyspozycji oficjalne procedury reklamacyjne. Każdą sytuację analizujemy indywidualnie w oparciu o przepisy prawa i procedury wewnętrzne. Wszystkie wątpliwości wyjaśniamy bezpośrednio z klientami i nie komentujemy publicznie ich sytuacji czy operacji na ich kontach. Naszych klientów zachęcamy do zachowania czujności i bezpośredniego kontaktu z nami, jeśli jakaś sytuacja wzbudza wątpliwości – brzmi stanowisko biura prasowego XTB.

Cyberbezpieczeństwo w XTB. Co planuje spółka?

Samo XTB kontynuuje jednak prace, które mają podnieść poziom cyberbezpieczeństwa. Od poniedziałku, 14 lipca, klienci XTB będą mogli korzystać z nowej metody dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA). Dodana została metoda TOTP (Time-based One-Time Password), która polega na generowaniu jednorazowych kodów w popularnych aplikacjach, takich jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator czy Apple Passwords. Od 2024 roku 2FA było dostępne w formie kodów otrzymywanych drogą SMS.