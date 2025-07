Dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wskazują, że w czerwcu XTB pozyskało prawie 26,5 tys. rachunków na polskim rynku. Wynik ten był zbliżony do tego co widzieliśmy w ostatnich miesiącach. W maju XTB zanotowało przyrost o 27,1 tys. kont. Z kolei w kwietniu było to 25,4 tys. W sumie więc w samym II kwartale XTB zwiększyło liczbę prowadzonych rachunków o 79 tys. co okazało się oczywiście wynikiem nieosiągalnym dla konkurentów. Okres ten był wyjątkowy dla firmy jednak też z kilku innych względów. W kwietniu XTB po raz pierwszy znalazło się na szczycie rynkowego zestawienia, które przez 15 lat zajmowało BM mBanku. Z kolei w maju firma przebiła psychologiczny poziom 500 tys. otwartych kont. Na koniec czerwca XTB miało z kolei prawie 545,3 tys. rachunków.

W czerwcu widoczny przyrost rachunków zanotowały też takie firmy jak BM mBanku czy też BM PKO BP. W tej pierwszej liczba kont zwiększyła się o 1,6 tys., a w drugiej o 1,1 tys. W skali całego rynku maklerskiego przybyło prawie 32 tys. rachunków.

XTB ucieka konkurencji

Liderem, tak, jak to zostało już wspomniane, jest obecnie XTB (545,3 tys. kont). Drugie miejsce należy do BM mBanku z wynikiem 485,8 tys. kont. Na trzecim miejscu plasuje się BM Pekao, które prowadzi 205,5 tys. rachunków. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że dane Krajowego Depozytu nie uwzględniają, które z kont faktycznie można uznać za aktywne.