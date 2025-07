Akcjonariusze XTB przeżywają prawdziwą próbę nerwów

– Dane Plus500 mogły rozczarować część inwestorów, biorąc pod uwagę wysoką zmienność w kwietniu i czerwcu. Inwestorzy mogli liczyć, że konkurent XTB pochwali się wyższymi przychodami, a tym samym XTB również pokaże bardzo dobre wyniki. W tym przypadku zwróciłbym uwagę, że choć wyniki Plus500 mogą być pewną wskazówką, to jednak nie należy ich przekładać w 100 proc. na oczekiwane przychody XTB – podkreśla.

Firma Plus500 zanotowała w II półroczu 15 proc. wzrost przychodów licząc rok do roku, a ich wartość w II kwartale wyniosła 209,3 mln USD. Broker pozyskał 29,3 tys. nowych klientów, czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Liczba aktywnych klientów wzrosła o 7 proc. do 132,6 tys. I chociaż akcje Plus500 na giełdzie w Londynie zareagowały na dane pozytywnie, to jednak XTB przyzwyczaiła rynek do wyższych dynamik, szczególnie gdy warunki rynkowe (wyższa zmienność) są też sprzyjające. Do poniedziałkowej przeceny dołożył się jeszcze jeden wątek, o którym zrobiło się głośno wśród inwestorów.

–W weekend w mediach społecznościowych ukazał się post inwestora indywidualnego, klienta XTB, który twierdzi, że ktoś się włamał na jego konto i zawierał niekorzystne dla niego transakcje. Tego typu zdarzenia mocno biją w nastroje oraz zwiększają ryzyko reputacyjne spółki – zwraca uwagę Lemańczyk.

Czytaj więcej Forex Dolar kanadyjski kontynuuje swój marsz. Do jakich poziomów może spaść USD/CAD? Słabość amerykańskiego dolara zatoczyła szerokie kręgi. Widać ją nie tylko w przypadku pary EUR/USD czy też USD/PLN. Jest ona ostatnio także dobrze widoczna m.in. jeśli chodzi o zestawienie amerykańskiego dolara z jego kanadyjskim odpowiednikiem. Trend spadkowy w przypadku USD/CAD nadal ma się dobrze.

Czas na bezpieczeństwo

Samo XTB kontynuuje jednak prace, które mają podnieść poziom cyberbezpieczeństwa. Od poniedziałku 14 lipca klienci będą mogli korzystać z nowej metody dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA). Dodana została metoda TOTP (Time-based One-Time Password), która polega na generowaniu jednorazowych kodów w popularnych aplikacjach, takich jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator czy Apple Passwords. Od 2024 roku 2FA było dostępne w formie kodów otrzymywanych drogą SMS.

– Bezpieczeństwo środków klientów XTB jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego podjęliśmy działania w trzech obszarach: dalsze ulepszanie i rozwój metod uwierzytelniania dwuskładnikowego, obligatoryjne zabezpieczanie kont klientów przez 2FA oraz aktywną komunikację i edukację z zakresu bezpieczeństwa. Zdajemy sobie sprawę, że oszustwa internetowe stanowią realne zagrożenie, dlatego udostępniamy inwestorom narzędzia ochrony oraz aktywnie angażujemy się w działania edukacyjne związane z cyberbezpieczeństwem – mówi Adam Dubiel, który stoi na czele działu technologii i produktu w XTB.