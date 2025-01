W całym 2024 r. firma zanotowała 859,4 mln zł zysku netto. Wynik ten jest o blisko 9 proc. większy niż w 2023 r. W całym poprzednim roku broker pozyskał ponad 498 tys. nowych klientów. To o prawie 60 proc. więcej niż w 2023 r. Przychody spółki wzrosły o prawie 16 proc. do 1,87 mld zł.

Na czym zarabia XTB?

Analizując strukturę przychodów pod kątem klas instrumentów, w 2024 roku największy udział (48 proc.) miały CFD oparte na towarach, co jest konsekwencją dużej dochodowości na instrumentach opartych na notowaniach cen złota, gazu ziemnego czy kakao. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były CFD oparte na indeksach, których udział w strukturze przychodów wyniósł 33,3 proc. wobec 47,8 proc. w 2023 roku. W tej kategorii najbardziej dochodowymi instrumentami były CFD oparte o amerykańskie indeksy Nasdaq 100 oraz S&P 500, a także niemiecki DAX. Z kolei 14,6 proc. przychodów stanowiły instrumenty CFD oparte o waluty, wśród których najbardziej dochodowe były instrumenty oparte o kryptowalutę bitcoin oraz parę walutową USD/JPY. Spadek liczby transakcji na instrumentach CFD wyrażony lotach (-7,5 proc. r/r), został skompensowany wzrostem rentowności lota do poziomu 299 zł (wobec 239 zł w 2023 r.) W 2024 r. klienci XTB bardziej aktywnie inwestowali w akcje i fundusze ETF, a obrót tymi instrumentami wzrósł o 138 proc. r/r do 3,1 mld USD. W strukturze przychodów XTB, akcje i ETF stanowią j4,1 proc., podczas gdy na koniec 2023 roku udział ten wynosił 2,2 proc.. - Rok 2024 był dla XTB pod wieloma względami rekordowy. Najbardziej cieszy mnie skokowy wzrost liczby nowych klientów, w tym w szczególności aktywnych inwestorów, które są fundamentem dalszego rozwoju XTB w kolejnych latach. Pozyskanie blisko pół miliona nowych inwestorów oznacza, że coraz bogatsza oferta produktowa w połączeniu z efektywnymi działaniami marketingowymi pozwalają nam docierać do jeszcze szerszego grona nowych klientów. Blisko 80 proc. z nich zaczyna od inwestycji w akcje i ETFy, zatem są to osoby, które zostaną z nami na dłużej jako posiadacze Planów Inwestycyjnych czy produktów emerytalnych – komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Nowe cele XTB

Udany 2024 r. pod względem akwizycji nowych klientów, skłonił zarząd do podniesienia celów na 2025 r. Firma w tym roku chce pozyskiwać od 120 tys. do 150 tys. klientów kwartalnie. W dalszym wzroście mają pomóc m.in. nowe produkty. Ma być to konto IKZE w Polsce oraz PEA we Francji. XTB będzie nadal też rozwijać usługę eWallet.

W segmencie produktów dla aktywnych inwestorów, XTB planuje dodanie do oferty opcji. Wstępne analizy oraz związane z tym prace przygotowawcze są już prowadzone. W związku z potencjałem związanym z inwestowaniem w kryptowaluty, XTB planuje również dodanie tego instrumentu do swojej oferty i prowadzi również w tym zakresie trwają już prace. Spółka planuje dodanie obu tych produktów do swojej oferty jeszcze w 2025 roku, jednak realizacja planu produktowego jest uzależniona od czynników zewnętrznych, w tym współpracy z dostawcami, uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych czy uchwalenia ustawy o kryptoaktywach.