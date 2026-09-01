Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane np. w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który zastępowany jest przez nowy wskaźnik – POLSTR (Polish Short Term Rate). Od stycznia 2027 r. banki nie powinny już udzielać kredytów opartych na wskaźniku WIBOR.

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PKO Bank Polski poinformował we wtorek, że jako pierwszy będzie oferował nowe kredyty hipoteczne oparte na POLSTR. „Zmiana obejmie nową sprzedaż kredytów hipotecznych i stanowi kolejny etap realizacji reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej na polskim rynku finansowym. Od 3 września PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny będą oferować kredyty hipoteczne z uwzględnieniem wskaźnika referencyjnego POLSTR 1M Stopa Składana. PKO Bank Polski jako pierwszy wdraża to rozwiązanie w nowej sprzedaży kredytów hipotecznych” – podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego w ubiegłym tygodniu informowała, że uznała POLSTR za istotny wskaźnik referencyjny; łączna skala stosowania tego wskaźnika na polskim rynku przekroczyła 18,5 mld euro.

Administrator wskaźników referencyjnych GPW Benchmark 18 maja br. rozpoczął uporządkowaną likwidację wskaźnika referencyjnego WIBOR. Ostatnim dniem opracowywania oraz publikacji tego wskaźnika będzie 31 grudnia 2036 r. i za dzień jego uporządkowanej likwidacji przyjmuje się 1 stycznia 2037 r. Z kolei zgodnie z tzw. mapą drogową opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych od 1 stycznia 2027 r. nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR.

WIBOR co do zasady opiera się na realnych transakcjach, choć nie tylko. Jego częścią są też tzw. kwotowania wiążące i modelowe, czyli stawki, po jakich banki biorące udział w wyznaczaniu wskaźnika byłyby gotowe złożyć oraz przyjąć depozyt od innego uczestnika tego procesu lub na rynku bazowym. Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym – depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. W 2025 r. grupa kapitałowa banku wypracowała rekordowe 10 mld 682 mln zł zysku netto. Sam bank miał zysk netto przekraczający 10,2 mld zł. W I półroczu br. odnotował 5,29 mld zł zysku netto.