Oczekiwania względem japońskiej polityki monetarnej rosną obecnie w niezwykle szybkim tempie. Rentowność dziesięcioletnich obligacji rządu Japonii przebiła barierę trzech procent, osiągając najwyższą wartość od 1996 roku. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent wywiera wyraźną presję na władze w Tokio i stanowczo sugeruje konieczność dalszych podwyżek stóp procentowych dla umocnienia waluty. Rynek wycenia obecnie szanse na wrześniową podwyżkę na poziomie aż 73 procent. Mimo zapowiedzi jastrzębiego zwrotu decydentów z Banku Japonii oraz dynamicznie rosnących rentowności w Azji waluta ta kompletnie nie potrafi odzyskać utraconego gruntu i pozostaje jedną z najgorzej radzących sobie walut w stosunku do USD w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Historyczne niwelowanie gigantycznej różnicy w oprocentowaniu długu między Stanami Zjednoczonymi a Japonią nie przekłada się na gwałtowne umocnienie jena, który trzecią sesję z rzędu niebezpiecznie operuje powyżej psychologicznej bariery stu sześćdziesięciu za dolara.

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Niedawna skoordynowana operacja obu państw zyskała na rynkach walutowych zupełnie nowy geopolityczny wymiar. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zaprzyjaźnione kraje połączyły siły i użyły ogromnych publicznych rezerw do bezpośredniego wpłynięcia na wyceny. Sytuacja ta całkowicie zmienia postrzeganie ryzyka przez globalne fundusze. Zaangażowanie rezerw publicznych sprawia, że krótkie pozycjonowanie przeciwko jenowi staje się problematyczne, z jednej strony inwestorzy muszą reagować na ostrzeżenia o kolejnych mocnych ruchach establishmentu Japonii czy USA, a z drugiej strony ostatnie cofnięcie wyraźnie poniżej średniej dotychczasowego trendu wzrostowego na USD część inwestorów może zachęcać do odbudowy swoich dawnych pozycji długich.

Zmienność potęgują dodatkowo amerykańskie ostrzeżenia prezydenta Donalda Trumpa o planach uderzenia na Iran oraz wznowienie ataków na tankowce w Zatoce Perskiej. Generuje to nagłe ucieczki kapitału i wzmożony popyt na bezpieczne aktywa przy jednoczesnej silnej wyprzedaży obligacji. Oliwy do ognia dolewają jastrzębie komentarze szefa amerykańskiego banku centralnego Kevina Warsha wygłoszone podczas sympozjum w Jackson Hole, które dodatkowo podnoszą rynkowe oczekiwania na wrześniowe zacieśnianie w USA do poziomu sześćdziesięciu pięciu procent.

W nadchodzących miesiącach uczestnicy rynków finansowych zmuszeni będą wyceniać nie tylko same wskaźniki gospodarcze ale przede wszystkim decyzje i polityczne nastroje.Biorąc pod uwagę rosnące ryzyko interwencji, wielki kapitał może wkrótce zacząć omijać jena jako główną walutę finansującą popularne transakcje arbitrażowe ze strachu przed drastycznymi działaniami departamentów skarbu. Z czysto technicznego punktu widzenia kurs szybko odreagował po gwałtownym lipcowym załamaniu i znowu z łatwością przetestował poziom stu sześćdziesięciu jenów za dolara. Oznacza to jednoznacznie, że sama polityczna retoryka o potrzebie uporządkowanych ruchów cenowych oraz sporadyczne interwencje mogą nie wystarczyć do trwałego odwrócenia fatalnej passy azjatyckiej waluty. Instytucje monetarne w Tokio będą zmuszone nakreślić wysoce wiarygodną i dłuższą ścieżkę podnoszenia stóp procentowych z docelowym poziomem dochodzącym nawet do dwóch procent. Tylko tak zdecydowane działanie może doprowadzić do zrównoważenia potężnych sił podażowych obecnych na rynku JPY.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB