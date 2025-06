Bank Pekao ma przejąć PZU. Co dalej za Alior Bankiem?

Transakcja połączenia się Banku Pekao i nowej spółki holdingowej PZU została ogłoszona niemal dwa tygodnie temu (w poniedziałek 2 czerwca). W czwartek po południu, na pierwszej wspólnej konferencji prezes Pekao Cezary Stypułkowski i prezes PZU Andrzej Klesyk, starali się przybliżyć analitykom rynkowym szczegóły tej operacji.

Reklama

Jaki jest cel reorganizacji grupy PZU

Prezes Klesyk podkreślał, że nadrzędnym celem obu instytucji jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. I temu celowi od początku podporządkowane były prace dotyczące reorganizacji Grupy Kapitałowej PZU. Przypomnijmy, że obecnie na jej czele stoi ubezpieczyciel, a pod niego podlegają równolegle dwa banki (Pekao i Alior).

Taka struktura jest jednak nieoptymalna kapitałowo, a decyzję, by doprowadzić do jej znaczącej poprawy podjęto jeszcze w grudniu 2024 r. Wedle prezentowanej obecnie koncepcji, na czele nowej grupy ma stać bank, a nie ubezpieczyciel. W pierwszym kroku konieczny będzie wyodrębnienie z PZU SA spółki holdingowej, która nie będzie prowadzić działalności operacyjnej. Drugi krok to połączenie "PZU Holding" z Bankiem Pekao SA jako podmiotem przejmującym. Docelowo na GPW notowana będzie jedna spółka, w której udział Skarbu Państwa ma wynieść ma około 27 proc.