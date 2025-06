"Ja mówię bardzo jasno: windfall tax, czyli ten podatek od 'manny z nieba', jeżeli banki będą - a już to twierdziły - przerzucać to na klientów, no to wtedy odpalamy wakacje kredytowe" - powiedział Hołownia w rozmowie z Polsat News.

Czytaj więcej Banki Kolejny podatek od banków? „Zapłacą klienci” Jak się ma pomysł pozbawienia banków części zysków i kapitałów do oczekiwań, by sektor w większym stopniu kredytował gospodarkę? – pytają retorycznie ekonomiści.

"To jest coś, o czym minister [Katarzyna] Pełczyńska-Nałęcz, ja, całe nasze środowisko mówimy bardzo konkretnie. I jeżeli mówimy, że w ciągu miesiąca mamy renegocjować umowę koalicyjną i wpisać do niej konkretne rzeczy, na których zależy każdej z naszych reprezentacji, z datami dowiezienia, to to może być jedna z tych rzeczy. Rozmawialiśmy wczoraj z panem premierem, że w jego expose środowym powinny znaleźć się elementy programów każdego z nas" - dodał.

Marszałek zapowiedział, że w poniedziałek ma odbyć się kolejne spotkanie, na którym premier przedstawi szkic swojego expose i "będziemy nad nim pracować".