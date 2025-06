Izrael poprzedził atak na Iran nalotem dronów. Inspiracja ukraińską operacją „Pajęczyna”?

Atak Izraela na Iran

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. W piątek rano siły izraelskie zaczęły przechwytywać irańskie drony.

Ukraińska operacja „Pajęczyna”

Ukraińska operacja „Pajęczyna” to przeprowadzony na początku czerwca atak z użyciem 117 dronów na cztery lotniska wojskowe w Rosji – Biełaja, Diagilewo, Olenia i Iwanowo. Drony były przetransportowane w kontenerach na ciężarówkach, ulokowane kilkanaście kilometrów od baz, skąd wystartowały niemal niezauważenie – był to, jak podano w komunikacie SBU - „efekt precyzyjnego wykonania, przygotowywanego przez 18 miesięcy”.

Kijów podawał, że w operacji uszkodzono 41 maszyn i zniszczono co najmniej 20. Z kolei Amerykańscy urzędnicy oszacowali, że operacja doprowadziła do uszkodzenia lub zniszczenia w sumie 20 rosyjskich samolotów bojowych. Całkowicie zniszczonych miało zostać ok. 10 maszyn – podała agencja Reutera, powołując się na informacje od dwóch przedstawicieli administracji USA.