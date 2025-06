Czy dojrzeliśmy do likwidacji raportów kwartalnych

Projekt rozporządzenia Ministerstwo Finansów przedstawiło już w połowie stycznia. Z jednej strony należy pochwalić, że zrobiono to w miarę szybko, z drugiej dokonano tego w momencie, kiedy emitenci startowali z przygotowywaniem najważniejszego raportu, czyli raportu rocznego. Oczywiście malkontenci mogą powiedzieć, że o konieczności wydania tego rozporządzenia wiedziano wcześniej, a nawet we wrześniu ubiegłego roku był gotowy jego projekt, z drugiej z uzgodnieniami społecznymi i tak trzeba było poczekać do uchwalenia samej ustawy zmieniającej. I o ile projekt wrześniowy był w zasadzie nakładką na obecnie obowiązujące regulacje, o tyle ten styczniowy w sposób znaczący je zmieniał, dokładając nowe obowiązki na emitentów, głównie w zakresie raportów okresowych.