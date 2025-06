Bliski Wschód przynosi rynkową zawieruchę

Europejskie rynki notują dziś ponad 1% spadki. Najsłabiej z głównych indeksów radzi sobie dziś szwajcarski indeks SMI, który traci ok. 1,4%. Tuż za nim plasuje się włoski IT40, który traci -1,3%. Niemiecki DAX i francuski CAC40 tracą ok. 1,2%, a brytyjski FTSE 100 notuje 0,5% przecenę.

Spadki dotknęły także polskiego rynku. Wszystkie główne indeksy warszawskiego parkietu zamknęły się dziś na czerwono. Najsłabiej poradził sobie mWIG40, który stracił 1,9%. WIG20 spadł o 1,7%, a szeroki indeks WIG stracił 1,5%. Relatywnie lepiej poradził sobie sWIG80, który stracił dzisiaj -0,4%.

Swoją strategię na kolejne 10 lat przedstawiło PGE. Spółka planuje daleko idące inwestycje, przede wszystkim w rozbudowę i modernizację sieci przesyłowych oraz planuje rozwijać segment gazu i OZE. Na całość planowane wydatki wynoszą 235 mld zł. Do tego zgodnie z założeniami spółki powrót do wypłaty dywidendy może zająć trochę czasu, co również zostało negatywnie przyjęte przez rynek. Te czynniki spowodowały dziś ponad 10% przecenę na akcjach spółki.

Coraz lepiej radzi sobie gra The Alters, czyli bardzo istotna premiera z perspektywy spółki 11 bit studios. Dla polskiego twórcy gier dzisiejsza premiera jest kluczem do odzyskania zaufania inwestorów, które zostało mocno nadszarpnięte po premierze Frostpunka 2 oraz odwołaniu Projektu 8. Po pierwszych spadkach popremierowych notowania spółki szybko nadrobiły straty, a akcje finalnie zamknęły się na prawie 3% plusie. Peak graczy ciągle rośnie i obecnie liczba graczy wzrosła do ponad 6 tys., czyli osiągając prawie trzykrotność początkowej liczby. Kluczowym z perspektywy spółki będą statystyki z weekendu, kiedy można spodziewać się największego zainteresowania grą. Jeśli tytułowi uda się utrzymać wysoki poziom pozytywnych recenzji i wysoką liczbę graczy, The Alters może okazać się kołem ratunkowym dla notowań 11 bit studios.

Na amerykańskiej giełdzie również widać spadki. S&P 500 traci 0,6%, Nasdaq spada o -0,6%, a Dow Jones traci -1%. Wypowiedzi ze strony przedstawicieli Izraela wskazują na gotowość kraju do prowadzenia pełnoskalowego konfliktu w celu powstrzymania irańskiego projektu nuklearnego. Choć wypowiedzi prezydenta USA ostrzegają Iran przed dalszymi atakami, ogólny wydźwięk stanowiska Trumpa nie zapowiada pokojowego rozwiązania, co wzbudza obawy odnośnie przedłużenia się konfliktu na Bliskim Wschodzie.