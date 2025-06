Najbliższy poniedziałek to dzień prawdy dla Grupy Ghelamco

Nowy biurowiec w Polsce gotowy na przyjmowanie najemców

W czwartek spółka Ghelamco Poland zaprosiła dziennikarzy do kompleksu The Bridge – flagowego wieżowca biurowego, blisko Ronda Daszyńskiego w Warszawie, który właśnie otrzymał pozwolenie na użytkowanie i prowadzone są w nim prace wykończeniowe. Przybyłych podjął Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco w Polsce. Przed wizją lokalną odbyła się seria pytań. Chociaż Zagórski zastrzegł, że jest odpowiedzialny za kwestie operacyjne i komercjalizację nieruchomości, a nie strategię i finanse (to kompetencja belgijskiej centrali), menedżer nie zbył naszych pytań związanych z ostatnimi zawirowaniami.

– The Bridge to nasz najlepszy projekt. Trudny, bo rozpoczęty po wybuchu pandemii, kiedy wieszczono śmierć biur. Dziś wiemy, że powierzchni w Warszawie jest za mało wobec popytu. To w tej chwili najbardziej zaawansowany technicznie budynek w Europie, prawdopodobnie już tego nie powtórzymy ze względu na koszty, ale zdobyliśmy doświadczenia, które chcemy wykorzystać – powiedział Zagórski.

The Bridge zyskał kluczowego najemcę – Santander Bank Polska – który wziął prawie 25 tys. mkw. W sumie kompleks – wraz ze zrewitalizowanym budynkiem Bellony – liczyć ma 52 tys. mkw. powierzchni biurowej. Zagórski powiedział, że do końca roku The Bridge powinien być już w pełni skomercjalizowany. Nie jest to więc etap pozwalający myśleć o sprzedaniu budynku, choć wszystko zależałoby od uzyskanej oferty.

Co w związku ze zbliżającymi się terminami wykupu obligacji w Polsce? – Nie odpowiadam za dezinwestycje, ale kilka transakcji w Polsce jest w toku – powiedział nam Zagórski.

Na placu Europejskim jest jeszcze miejsce pod kolejny wieżowiec, Ghelamco ma na niego pozwolenie na budowę. Jeszcze analizuje docelową funkcję, ale biurowa wydaje się logiczna.