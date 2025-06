Jednak z uwagi na to, że WSA odniósł się do kwestii konfliktu interesów jedynie zdawkowo, to w opinii NSA uchylił się de facto od oceny prawidłowości działania BFG jako organu przymusowej restrukturyzacji, czym naruszył przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 141 § 4 w zw. 133 § 1 oraz 134 p.p.s.a.).

Prawnicy Leszka Czarneckiego zapowiadają walkę o odszkodowanie

– Jesteśmy bardzo zadowoleni w dzisiejszego rozstrzygnięcia NSA, tym bardziej w świetle niedawnego wyroku WSA w Warszawie (sygn. VI SA/Wa 2964/22) w analogicznej sprawie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, w którym sąd stwierdził naruszenie przepisów prawa przez organy nadzoru finansowego. Tamto rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o wyrok TSUE w sprawie C-118/23. Trybunał stwierdził w nim, że aby procedura przymusowej restrukturyzacji banku była dokonana zgodnie z przepisami dyrektyw, musi być zachowana operacyjna niezależność w ramach podmiotu, który ją przeprowadza, a takiej operacyjnej niezależności w ramach BFG nie było – komentuje Maria Giertych, aplikant adwokacki z Giertych Kancelarie Prawne, które reprezentują Leszka Czarneckiego, byłego właściciela Idea Banku.

I dodaje: – Skoro w sprawie Getin Noble Banku, WSA w Warszawie stwierdził, że decyzja BFG została wydana z naruszeniem prawa, to spodziewamy się szybkiego wyroku WSA w tej sprawie, który potwierdzi nasze stanowisko, że tak samo z naruszeniem prawa przeprowadzono przymusową restrukturyzację Idea Banku, a to otworzy drogę do odszkodowań dla jego akcjonariuszy.

Powodem uwzględnienia trzech kolejnych skarg (z których jedna była wniesiona przez ponad 250 osób) była odmowa dostępu do akt postępowania. Jak wskazywał NSA, decyzję w przedmiocie przymusowej restrukturyzacji i jej uzasadnienie otrzymuje tylko rada nadzorcza. Oprócz niej w zasadzie nikt nie zna ani akt sprawy, ani istotnych elementów, które wpływają na ocenę tego, czy rozstrzygnięcie jest zgodne, czy też niezgodne z prawem. Pozostałe strony dowiadują się o nim z obligatoryjnego komunikatu na stronie BFG, który zawiera tylko przyczyny podjęcia decyzji i informacje o jej skutkach. Mimo iż taka sytuacja dotyczyła praktycznie wszystkich podmiotów, które miały interes prawny w tej sprawie, to tylko w trzech skargach pełnomocnicy wystąpili o dostęp do akt, którego im odmówiono.

– Mamy więc sytuację, w której skarżącym nie były udostępnione akta administracyjne, jak większość skarżących nie byli zawiadomieni o terminie posiedzenia niejawnego, a odpowiedź na skargę była doręczona razem z wyrokiem. Mamy kumulację zdarzeń, które świadczą o tym, że w tych trzech przypadkach doszło do nieważności postępowania z powodu niemożności obrony swoich praw – tłumaczyła sędzia Korycińska. Zaznaczając, że w innych sprawach również podnoszono argument braku dostępu do akt, ale robiły to strony, które o niego w ogóle nie występowały, albo podmioty, które ten dostęp otrzymały.