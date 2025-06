W najbliższych dniach wzrosną ceny paliw na stacjach

- Myślę, że rzeczą której najbardziej obawia się rynek jest ewentualne zablokowanie przez Iran ruchu tankowców przez Cieśninę Ormuz, przez którą realizowanych jest 20-40 proc. dostaw ropy. To może być w najbliższym czasie kluczowa sprawa mająca wpływ na notowania surowca, a w konsekwencji i paliw - uważa Bogucki.

Ceny paliw płynnych w hurcie już wcześniej wzrosły

- Wzrosty cen paliw na polskich stacjach zapewne nastąpią jeszcze przed Bożym Ciałem, co będzie nie tylko konsekwencją obecnych zdarzeń na Bliskim Wschodzie, ale i wcześniejszych podwyżek w hurcie. Sądzę, że w tym czasie benzyna i diesel zdrożeją o kilka, może o kilkanaście groszy na litrze - mówi Urszula Cieślak, analityk firmy Reflex.

Jej zdaniem sytuacja na rynku ropy jest coraz bardziej niepewna, a ryzyko zablokowania dostaw przez Cieśninę Ormuz istotnie wzrosło. To niewątpliwie następstwo ataku Izraela na Iran i zapowiedzi działań odwetowych. Ich odzwierciedleniem był ponad 10-proc. wzrost kursu surowca. Z każdą godziną notowania ropy jednak spadały.

- W ciągu dzisiejszego dnia zapewne będzie jeszcze dochodzić do istotnych zmian ceny, zwłaszcza w reakcji na kolejne zdarzenia i informacje dotyczące ewentualnej eskalacji konfliktu izraelsko-irańskiego. Myślę, że do nieco trwalszych rozstrzygnięć, co do kursu ropy, może dojść w najbliższy weekend - twierdzi Cieślak.