We wtorek Polska 2050 przedstawiła list do premiera Donalda Tuska z zestawem pięciu punktów programowych w celu uwzględnienia ich w środowym exposé. Co ciekawe, wśród tych głównych punktów nie ma propozycji podatku od zysków nadzwyczajnych od banków. Ucieszyło to analityków giełdowych. – Temu przypisuje się dzisiejszy wzrost akcji banków, a co za tym idzie całego WIG20 – komentował Jacek Rzeźniczek, analityk Stooq.pl. W drugiej części dnia sektorowy indeks WIG – Banki rósł o 2,5 proc. Ponad 3 proc. rosły akcje banku Pekao czy też PKO BP.

Co z podatkiem od banków?

Przypomnijmy, jeszcze w piątek Szymon Hołownia postulował wpisanie „podatku od manny z nieba” dla banków do nowej umowy koalicyjnej. I dodawał, że jeśli specjalny podatek nie przejdzie, to trzeba będzie wrócić do pomysłu wakacji kredytowych. Z tego powodu w trakcie piątkowej sesji giełdowej kapitalizacja banków spadała nawet o 10 mld zł.

We wtorkowych pięciu punktach programowych Polski 2050 ten postulat nie został uwzględniony. Dlaczego? – Przypomnę tylko, że koalicja szła do wyborów z hasłem niepodwyższania podatków – krótko komentuje dla nas Ryszard Petru, poseł Polska 2050. Jednocześnie wygląda na to, że marszałkowi Hołowni pomysł dodatkowego opodatkowania banków przypadł jednak mocno do gustu. "W duchu odpowiedzialności za stan finansów publicznych proponujemy, aby docelowo sfinansować te rozwiązanie (dotyczące asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami) z podatku od nadmiernych zysków banków" - czytamy w liście Polski 2050 do premiera Tuska.