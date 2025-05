PKO BP miał 2 469 mln zł zysku netto, 18,6% ROE w I kw. 2025 r.

• łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 17,2% i w porównaniu do końca marca 2024 roku obniżył się o 1 pkt proc., a współczynnik kapitału podstawowego T1 wyniósł 16,1% i obniżył się o 1,3 pkt proc.

Spadek współczynników wynika ze wzrostu wymogów kapitałowych związanych z wdrożeniem regulacji CRR3 oraz w efekcie wyższych wolumenów kredytowych. Poziom funduszy własnych uległ obniżeniu na skutek zaprzestania ujmowania dodatniej korekty łagodzącej wprowadzenie MSSF9 (okres przejściowy w tym zakresie obowiązywał do końca 2024 roku)" - czytamy dalej.

Wskaźnik ROE w I kw. br. wyniósł 18,6% wobec 17,7% rok wcześniej, zaś ROA - odpowiednio: 1,9% wobec 1,67%, podano w prezentacji wynikowej.

Aktywa razem banku wyniosły 531,36 mld zł na koniec I kw. 2025 r. wobec 525,23 mld zł na koniec ub.r.

"Suma aktywów osiągnęła poziom ponad 531 mld zł, co oznacza wzrost o 40 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 6 mld zł w porównaniu do końca 2024 roku; depozyty klientów3 wyniosły 420 mld zł, co oznacza wzrost o 28 mld zł w porównaniu do stanu na koniec marca 2024 roku (w efekcie wzrostu depozytów bankowości detalicznej i prywatnej oraz bankowości korporacyjnej) oraz wzrost o 1 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2024 roku; finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 291 mld zł i wzrosło o 22 mld zł w ujęciu rocznym oraz o około 5 mld zł w stosunku do końca grudnia 2024 roku. Wzrosty dotyczyły większości pozycji z wyjątkiem kredytów walutowych bankowości hipotecznej oraz dodatkowo w odniesieniu do końca poprzedniego kwartału z wyjątkiem należności leasingowych i faktoringowych segmentu korporacyjnego" - wymieniono także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 2 201 mln zł zysku wobec 1 766 mln zł zysku rok wcześniej.