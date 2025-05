Jak poradził sobie ING BSK w I kwartale? Bank podał wyniki

W I kwartale 2025 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 1 014 mln zł w porównaniu z 993 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 2 proc. – wynika z raportu za I kw. przedstawionego w czwartek. To wynik mniej więcej zgody z konsensusem rynkowym i o 23 proc. niższy niż w IV kw. 2024 r.

Jakie dochody miał ING BSK w I kwartale

- Wyniki finansowe w pierwszym kwartalne zostały osiągnięte na podstawowej działalności bankowej. W tym czasie zanotowaliśmy wzrost: liczby klientów, transakcyjności oraz wartości depozytów i kredytów - mówi cytowany w komunikacie Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego. Michał Bolesławski stanął na czele ING BSK kilka dni temu, zastępując na stanowisku Brunona Bartkiewicza.

Nowy prezes przekonuje, że wyższa aktywność klientów przełożyła się na wyniki - wzrost dochodów wyniósł 6 proc. rok do roku do 2,9 mld zł. Wynik z tytułu odsetek w I kw. wyniósł 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 2 proc. r/r (i spadek o 2 proc. kwartał do kwartału); był też zbliżony do oczekiwań analityków. Marża odsetkowa spadła do 3,4 proc. z 3,55 proc. w IV kwartale 2024 roku. Wynik z opłat i prowizji wyniósł 579 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku.

Koszty ogółem wzrosły o 10 proc. do 1,2 mld zł, a w I kwartale dodatkowo obciążone zostały rocznymi składkami: na fundusz przymusowej restrukturyzacji oraz opłatą na KNF. Odpisy kredytowe wyniosły w pierwszym kwartale 209 mln zł i były o 14 proc. wyższe od oczekiwań analityków. Kwartalne koszty ryzyka wzrosły do 0,49 proc. z 0,42 proc. w IV kwartale 2024 roku.