PKO BP jest największą krajową spółką na warszawskiej giełdzie. Po trwającej od ponad dwóch lat fali wzrostów, wycena banku wynosi już ponad 89 mld zł. Drugi na liście Orlen jest warty „tylko” 66 mld zł. Zaledwie 1 mld zł dzieli PKO BP od przeskoczenia CEZ-u, czyli czeskiego giganta, który na GPW jest wyceniany aktualnie na około 90 mld zł. Podczas czwartkowej sesji akcje PKO BP drożeją o niespełna 2 proc. i są wyceniane na 71,4 zł. Kurs wczoraj po raz pierwszy przebił poziom 70 zł. Jest najwyżej w historii.

Reklama

Ile warte są akcje PKO BP

Zdania analityków co do wyceny PKO BP są podzielone. Według niektórych rekomendacji kurs ma jeszcze dwucyfrową przestrzeń do zwyżki (np. Trigon ustawił cenę docelową na poziomie 82 zł), natomiast według innych (np. DM BOŚ) walory są już przewartościowane.

Atutem PKO BP są mocne fundamenty, silna pozycja rynkowa i dobre perspektywy rozwoju. Natomiast pytanie czy atuty te nie zostały już przez rynek zdyskontowane. Rynek zastanawia się też jak bankowi uda się zrealizować przedstawioną w zeszłym roku, ambitną strategię. W perspektywie najbliższych trzech lat głównym celem strategicznym jest umocnienie pozycji PKO jako grupy finansowej numer jeden w Polsce. Z kolei cele finansowe zapisane w strategii to m.in. ROE powyżej 18 proc. do 2027 r. oraz wskaźnik efektywności kosztowej poniżej 35 proc. Bank chce także zachowywać zdolność do regularnych wypłat dywidendy i skupu akcji.

Czytaj więcej Banki PKO BP z nową strategią. Cel – 15 mln klientów Dzięki realizacji nowej strategii rozwoju największy bank w Polsce – PKO BP – chce umocnić się na pozycji lidera. Nowych klientów ma przyciągać cyfrowa hipoteka, rozwój mobilnych płatności czy wejście banku w e-commerce. Reakcja kursu akcji była neutralna.

Czy banki będą dalej drożały?

Dobrą passę na giełdzie mają też za sobą inne banki. Opisujący je wskaźnik WIG-banki tylko w tym roku zyskał jedną piątą. Obecnie jest na poziomie 15 tys. pkt. To historyczny rekord tego indeksu. Rynek stosunkowo spokojnie przyjął najnowszą decyzję Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w polskiej sprawie dotyczącej kredytu konsumenckiego. TSUE stwierdził, że w razie niewykonania obowiązku informacyjnego bank może zostać pozbawiony prawa do odsetek. W czwartek po południu WIG-banki zyskuje 0,4 proc.