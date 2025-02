TSUE w sprawie kredytów konsumenckich

Sprawa jest skomplikowana i bardzo poważna. Skalą przebija roszczenia frankowe. Chodzi o to, że kredytobiorcy coraz częściej kwestionują umowy kredytowe, powołując się na sankcję kredytu darmowego. Sankcja taka jest rodzajem kary nakładanej na kredytodawców i pożyczkodawców za nadużycia w umowach kredytowych. Jeśli miały one miejsce, kredytobiorcy, którzy posiadają kredyt konsumencki, mogą ubiegać się o zwrot wszystkich kosztów związanych z jego zaciągnięciem. Wedle danych Związku Banków Polskich na koniec 2024 r. w sądach mogło się toczyć już ok. 11 tys. postępowań, w których kredytobiorcy kwestionowali treść umów kredytów konsumenckich, opierając swoje żądania o sankcję kredytu darmowego.