PKO BP z nową strategią. Cel – 15 mln klientów

Bank chce także zachowywać zdolność do regularnych wypłat dywidendy.

Ilu nowych klientów chce zdobyć bank

Wśród celów operacyjnych warto wymienić zwiększenie liczby klientów indywidualnych (do końca 2027 r.) do 15 mln z 11,4 mln obecnie, w tym pozyskania 2,5 mln klientów w nowych kanałach dystrybucji (tzw. ekosystemach).

PKO BP zamierza też zwiększyć swój udział w portfelu kredytów hipotecznych z obecnych ok. 25,6 proc. do 27–28 proc., w kredytach gotówkowych – z 18,7 proc. do 20 proc., a udział w szeroko pojętych oszczędnościach Polaków (rozumianych jako depozyty, ale też różne formy inwestycji finansowych) z 25 do 27 proc.

Celem strategii jest również zwiększenie udziału w finansowaniu klientów biznesowych z 16,5 proc. obecnie do 18 proc. na koniec 2027 r. PKO BP deklaruje również, że chce być liderem w bankowym finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce, zdobywając 20 proc. udziałów w tym segmencie.

Jaka oferta dla klientów

– Pozytywnym zaskoczenie w tej strategii jest cel wzrostu liczby klientów o ponad 3,5 mln, do 15 mln – komentował Kamil Stolarski, analityk Santander BM. Dodał, że to bardzo ambitny plan i dopytywał, jak PKO BP zamierza tego dokonać.