ING BSK: 75 proc. zysku trafi na dywidendy

W minionym roku kontynuowaliśmy długoletnią strategię wzrostu liczby oraz transakcyjności klientów. Zanotowaliśmy przyrost podstawowych wartości bilansowych – depozytów i kredytów – komentował Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego, cytowany w komunikacie.

Ile zysku na dywidendę w ING BSK

Najważniejsze wyniki biznesowe i finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2024 roku, w porównaniu do 2023 roku, to wzrost liczby klientów bankowości detalicznej do 4,57 mln (o 113 tys.), wzrost liczby klientów bankowości korporacyjnej do 572,4 tys. (13,5 tys.), wzrost wartości kredytów o 6 proc. do 167,4 mld zł, a depozytów – o 8 proc., do 218 mld zł.

Najważniejsze wyniki finansowe w 2024 r. to zysk netto na poziomie 4,37 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 2 proc. Prezes Bartkiewicz wyjaśniał ten spadek przedłużającym się okresem niższej aktywności gospodarczej i kłopotami niektórych klientów biznesowych, co spowodowało konieczność podwyższenia tworzonych przez bank rezerw.

Jednocześnie prezes podał, że zarząd banku zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 75 proc. zysku netto za 2024 r. Do akcjonariuszy może więc trafić ok. 3,27 mld zł, choć wcześniej musi się na to zgodzić KNF.

Zysk w IV kwartale wyraźnie wyższy od oczekiwań

W samym IV kwartale, jak wynika ze wstępnych, niezaudytowanych danych, zysk netto grupy ING BSK wyniósł ok. 1,31 mld zł, To wyraźnie więcej od oczekiwań rynkowych (w ankiecie „Parkietu” średnia oczekiwań wyniosła 1,09 mld zł), o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, o 19 proc. więcej niż kwartał wcześniej.