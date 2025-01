Dlaczego banki nie lubią gotówki? Konsumenci protestują

Dla porządku trzeba dodać, że są i takie banki, które nie inwestują w placówki bezgotówkowe – np. w Aliorze (wedle informacji podanych przez bank) jest ich zaledwie trzy, a w Pekao – dwie.

Banki zgodnie podkreślają też, że nawet tam, gdzie brakuje okienka kasowego, zawsze istnieje dostęp do pieniędzy i to w trybie 24h na dobę we wszystkie dni tygodnia. – Nasze tzw. oddziały bezgotówkowe zawsze są wyposażone w bankomaty/wpłatomaty, dbamy też o to, aby obok takich placówek w danej miejscowości był zawsze inny oddział z pełną obsługą kasową – przekonuje Mariusz Grzegorski, dyrektor centrum zarządzania gotówką w PKO BP. I dodaje, że bank inwestuje też, jako jeden z nielicznych na rynku, we własną sieć bankomatów.

Dlaczego banki odchodzą od gotówki

Jednocześnie pytani przez nas bankowcy zastrzegają, że wbrew zarzutom w żaden sposób nie utrudniają klientom dostępu do ich pieniędzy. A sam fakt odchodzenia od gotówki w bankach to nie efekt ich sympatii czy antypatii, ale wynik dostosowań do jednoznacznych tendencji rynkowych.

– Banki pozostają neutralne wobec wyboru formy płatności przez konsumentów, obserwują jedynie, że preferencje coraz bardziej przesuwają się w kierunku płatności bezgotówkowych – tłumaczy Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku. Ostatnie badania NBP pokazują, że już prawie 60 proc. transakcji dokonywanych przez Polaków w sklepach, punktach usługowych czy urzędach odbywa się bezgotówkowo (dekadę temu było to ok. 20 proc.). A gdyby wziąć pod uwagę ich wartość – to nawet 70 proc. (jeśli płacimy gotówką, to zwykle są to mniejsze kwoty).

– Wynika to głównie z wygody, szybkości oraz powszechnej dostępności rozwiązań elektronicznych. Istotny jest w tym względzie także rozwój e-commerce, gdzie siłą rzeczy płatności gotówkowe prawie nie występują – zaznacza Arak.