Usługi polskich banków prawie najdroższe w UE

– Ponad połowa kosztów w usługach finansowych to koszty osobowe. Inflacja płacowa w Polsce była zdecydowanie wyższa niż średnia inflacja podawana przez GUS – zauważa też Lech Zasławski, wiceprezes Credit Agricole BP. – Dodatkowo banki musiały zrealizować nowe wymogi regulacyjne związane z bezpieczeństwem informatycznych, płynnościowym oraz kapitałowym, co podniosło całkowite koszty działalności – dodaje.

Prognozy podwyżek na 2025 r.

Łączne koszty administracyjne sektora bankowego na koniec listopada zeszłego roku sięgnęły niemal 46 mld zł i były o 11,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Koszty zaś pracownicze to odpowiednio 25,4 mld zł i 13,7 proc. wzrostu.

Czego można spodziewać się w 2025 r.? – Powiedziałbym, że raczej należy oczekiwać dalszych wzrostów cen na rynku – ocenia Leszek Zięba, ekspert Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. – Co prawda przy spadającej inflacji presja kosztowa też powinna się zmniejszać. Ale jednocześnie oznacza to, że spaść mogą stopy procentowe w Polsce, a w ślad za tym – przychody banków z tytułu odsetek. Dziś to główne źródło zarobków sektora, ale jeśli ono nie będzie już takie dochodowe, to pewnie kredytodawcy będą próbować dywersyfikować swoje portfele, stawiając większy nacisk na przychody pozaodsetkowe – wyjaśnia.

Wiceprezes Zasławski dodaje, że nadal w porównaniu z Europą Zachodnią prowizje za usługi bankowe w Polsce są zdecydowanie niższe, a proces konwersji potrwa jeszcze wiele lat.

Jakie zmiany w taryfach

Nie wiadomo dokładnie, co bada GUS w pozycji „usług finansowych świadczonych przez banki i inne podmioty”, ale chodzić tu może przede wszystkim o różne opłaty (np. za prowadzenie konta, przelewy, wypłaty z bankomatów, itp.) i prowizje (np. za udzielenie kredytu, ubezpieczenie czy wymianę walut). Banki dosyć często aktualizują swoje taryfy w tym zakresie.