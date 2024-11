Liu Liange, urodzony w 1961 r., jest chińskim finansistą o bardzo dużym doświadczeniu w branży. Pracował on m.in. w Ludowym Banku Chin. W 2019 r. został przewodniczącym rady dyrektorów Bank of China, czyli największego chińskiego banku komercyjnego. W październiku 2023 r. stracił jednak to stanowisko i został wydalony z Komunistycznej Partii Chin. Oficjalnie oskarżono go o nepotyzm i przyjmowanie łapówek na dużą skalę. Według państwowej chińskiej telewizji CCTV, miał on nielegalnie przyjąć korzyści materialne warte łącznie co najmniej 121 mln juanów (68,2 mln zł). Miał on również doprowadzić do sprzecznego z przepisami udzielenia przez swój bank, pożyczek opiewających łącznie na 3,3 mld juanów.

Za te przestępstwa Liu otrzymał jednak wyrok w zawieszeniu na dwa lata. Nie zostanie on więc poddany egzekucji, jeśli w ciągu najbliższych 24 miesięcy nie popełni on żadnego przestępstwa.

Którzy chińscy finansiści padli ofiarą kampanii antykorupcyjnej?

Liu Liange nie jest pierwszym finansistą tak wysokiej rangi, który w ostatnich latach został skazany za korupcję. Tian Huiyu, były prezes China Merchants Banku, Sun Deshun, były prezes China Citic Bank Corp. i Wang Bing, były prezes China Life Insurance Co. również dostali wyroki śmierci w zawieszeniu. Dużo ostrzej został od nich potraktowany Lai Xiaomin, były prezes holdingu finansowego China Huarong Asset Management Co. Został on stracony w styczniu 2021 r. za korupcję oraz inne przestępstwa finansowe.

Sprawy przeciwko tym finansistom były częścią kampanii antykorupcyjnej zainicjowanej przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. Na początku 2024 r. Xi wzywał do kontynuowanie walki z korupcją w sektorze finansowym i nakazał, by nie okazywać winnym litości. Tego rodzaju kampanie to jedna z cech rządów obecnego chińskiego przywódcy. Gdy na jesieni 2012 r. przejmował on władzę nad Chinami, zaczął od przeprowadzenia antykorupcyjnej czystki wewnątrz Komunistycznej Partii Chin, w ramach której m.in. skazano na dożywocie i konfiskatę majątku jego wewnątrzpartyjnego rywala Bo Xilaia, I sekretarza KPCh w Chongqingu.