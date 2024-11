Bank Pekao miał 1,83 mld zł zysku netto w III kw. 2024 r.; 21,4% ROE w I-III kw.

"Trzeci kwartał był dla Banku Pekao najlepszy w historii pod względem zysku netto, który wyniósł 1,828 mld zł. To głównie zasługa wzrostu wyniku odsetkowego, ożywienia akcji kredytowej i wzrostu portfela kredytów. Bank utrzymał dobre tempo rozwoju w kanałach cyfrowych. Nowa sprzedaż pożyczek gotówkowych była w III kw. wyższa o ponad jedną piątą rok do roku. Wolumen finansowań MŚP wzrósł w tym czasie o 10%. Bank zachowuje silną pozycję kapitałową i zgodną ze strategią zdolność do wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Powtarzalny skonsolidowany zysk netto, skorygowany o wpływ wakacji kredytowych oraz rezerw na ryzyko związane z kredytami denominowanymi we frankach szwajcarskich, urósł w III kwartale o 4% r/r do 1 884 mld zł, podano także.

"Za nami bardzo udany, rekordowy kwartał. To zasługa dobrej sprzedaży kont i kredytów, skutecznej akwizycji klientów, ale też efektywnego wykorzystania warunków makroekonomicznych. Mamy wszelkie zasoby, żeby w kolejnych kwartałach zbierać owoce spodziewanego ożywienia w inwestycjach i skutecznie przygotować się na okres luzowania polityki pieniężnej" - powiedział prezes Cezary Stypułkowski, cytowany w komunikacie.

"Trzeci kwartał był przedostatnim w horyzoncie obecnie realizowanej strategii Banku Pekao na lata 2021-2024, a bank znajduje się na najlepszej drodze do realizacji założonych w niej celów" - wskazano w komunikacie.

Cel strategiczny 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej został już wyraźnie przekroczony. Na koniec września liczba osób aktywnie korzystających z bankowości przez telefon komórkowy sięgnęła 3,4 mln, podał bank.