Zysk Pekao bez wakacji i rezerw był wyższy niż rok temu

Wczoraj rynek wydawał się być zadowolony zapewnieniami ze strony wiceszefa Banku Japonii, który stwierdził, że nie będzie dalszych podwyżek, dopóki nie dojdzie do uspokojenia sytuacji na rynkach. Po wzrostach rzędu nawet 2% na Wall Street doszło jednak do odwrotu sytuacji, co powiązane było ze sporą sprzedażą papierów dłużnych w USA. Dzisiaj poznamy też dosyć ważne dane z USA, które mogą pokazać, czy rynek pracy faktycznie znajduje się w tarapatach.