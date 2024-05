mBank pokazał wyniki. Wysokie rezerwy frankowe i dobry zysk

Przed sezonem publikacji wyników banków za I kwartał br. analitycy szacowali, że mBank zarobi ok. 330 mln zł. Ale od tego czasu bank zwiększył swoje rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych z 1,06 mld zł do ponad 1,37 mld zł, co wpłynęło na obniżenie zysku. Koniec końców wyniósł on więc 262,5 mln zł.

To niezbyt dużo, z drugiej strony warto dodać, że rok wcześniej mBank był 143 mln zł na plusie, a kwartał wcześniej – 20 mln zł na minusie. W całym 2023 r. zarobił zaś tylko 24 mln zł.

Dobre wyniki mBanku na odsetkach

Pozostałe wyniki banku okazały się mniej więcej zgodne z oczekiwaniami analityków. Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 2,34 mld zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku i spadek o 0,6 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa wzrosła do 4,37 proc. z 4,31 proc. w poprzednim kwartale.

Wynik z opłat i prowizji sięgnął 484 mln zł, spadł o 3 proc. w ujęciu rocznym i wzrósł o 9 proc. w ujęciu kwartalnym.