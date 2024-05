Zysk grupy Banku Handlowego w I kwartale 2024 r. wyniósł 454 mln zł, czyli nieco więcej od tzw. konsensu rynkowego. To także o 1 proc. więcej niż kwartał wcześniej, ale 25 proc. mniej niż rok wcześniej.

Ile Citi Handlowy zarobił na odsetkach

Władza Citi Handlowego wyjaśniają, że spadek zysku w ujęciu rocznym nastąpił głównie na skutek niższych wyników uzyskanych w „obszarze działalności tradingowej z powodu niższego wyniku na różnicach kursowych wynikających z rewaluacji pozycji walutowych”. To także efekt spadku przychodów odsetkowych oraz wyższych kosztów operacyjnych związanych ze wzrostem kosztów regulacyjnych.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 798 mln zł (to też o ok. 2 proc. więcej od oczekiwań), co oznacza spadek o 6 proc. rok do roku i 3 proc. kwartał do kwartału. Zaś wynik z opłat i prowizji wyniósł 144 mln zł (zgodnie z szacunkami rynku), co oznacza wzrost o 3 proc. w ujęciu rocznym i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Pozytywnym zaskoczeniem okazało się natomiast saldo rezerw, co bank tłumaczy zmniejszeniem wysokości odpisów segmentu bankowości detalicznej.