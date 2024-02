Dywidenda z Santander BP i PKO BP nawet do 75 proc. zysku

Santander Bank Polska otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w kwestii polityki dywidendowej na 2024 r. – podała spółka w środowym komunikacie. Dla akcjonariuszy to dobre informacje.

Przesądziła dobra jakość portfela kredytowego

KNF stwierdziła, że co do zasady Santander BP spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50 proc. dywidendy z zysku wypracowanego w 2023 r. A jednocześnie stopa możliwej wypłaty, z uwagi na dobrą jakość portfela kredytowego, została podwyższona do 75 proc.

Ze wstępnych, niezaudytowanych danych, zysk netto grupy Santander SB w całym 2023 r. był rekordowo wysoki, sięgając ok. 4,8 mld zł. 75 proc. z tej kwoty stanowi ok. 3,6 mld zł.

KNF zaleca przy tym ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niewypłacanie dywidendy za 2023 r. wyższej niż 75 proc. zysku, a maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r., zaliczony już do funduszy własnych.

Dodatkowo KNF zastrzega, by Santander nie podejmował bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru innych działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.