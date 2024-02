Zysk netto Banku Handlowego poniżej oczekiwań

Oczekiwania 9 biur maklerskich co do zysku netto wahały się od 465 mln zł do 496,1 mln zł.

Zysk netto w IV kwartale 2023 roku spadł 6 proc. rdr i 24 proc. kdk.

W całym 2023 roku wstępny zysk netto grupy wyniósł 2.256 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc. w stosunku do zysku za 2022 rok.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 772,2 mln zł i okazał się 2 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 791,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 776-807 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 14 proc. rdr i 7 proc. w porównaniu do III kwartału.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 136,1 mln zł i był 1 proc. poniżej szacunków rynku w wysokości 137,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 130 mln zł do 143 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 3 proc. rdr i 5 proc. kdk.