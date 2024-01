Zysk netto Banku Millennium powyżej oczekiwań

Sprzedaż VeloBanku i detalicznej części Citi Handlowego to okazja do przejęcia portfela kredytowego wartego około 25 mld zł i około 64 mld zł depozytów. Ale to tylko pozornie atrakcyjne kąski. Wygląda na to, że największe banki nie są nimi zainteresowane.