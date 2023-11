Bank Pekao miał 1715,63 mln zł zysku netto w III kw. 2023 r.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w III kw. 2023 r. wyniósł 1,716 mld zł wobec 544 mln zł straty netto rok wcześniej, spowodowanej głównie odpisami związanymi z wakacjami kredytowymi. Zysk w III kw. 2023 r. był o 1% wyższy od osiągniętego w II kw. 2023 r., podkreślono.

"Trzeci kwartał był pod względem osiągniętego przez Bank Pekao zysku netto wyjątkowo dobry. Złożyło się na to kilka czynników. Na pewno na wyróżnienie zasługuje bankowość detaliczna, a zwłaszcza sprzedaż kredytów hipotecznych, napędzona rządowym 'Bezpiecznym kredytem 2%', w którym udział rynkowy naszego banku przekracza 40%. Mimo wymagającego otoczenia również bankowość dla firm: małych, średnich i dużych zanotowała dobre wyniki. To dowód na to, że efektywnie i szybko odpowiadamy na potrzeby naszych klientów" - skomentował prezes Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3024,54 mln zł wobec 397,89 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 728,67 mln zł wobec 714,32 mln zł rok wcześniej.

"Poza brakiem zdarzeń jednorazowych o tak wyraźnej poprawie wyników zdecydowały okazałe rezultaty wszystkich segmentów działalności, wysoka marża odsetkowa i niskie koszty ryzyka" - czytamy dalej w komunikacie poświęconym wynikom.

"Szczególnie mocne było odreagowanie w bankowości detalicznej, w szczególności w sprzedaży kredytów hipotecznych, do czego przyczynił się program 'Pierwsze mieszkanie'. Bank Pekao ma ponad 40-proc. udział rynkowy w będącym częścią programu 'Bezpiecznym kredycie 2%'. Nowa sprzedaż kredytów hipotecznych w okresie lipiec-wrzesień 2023 wyniosła 3,5 mld zł i była siedmiokrotnie wyższa niż rok wcześniej i ponad dwa i pół razy wyższa niż kwartał wcześniej" - czytamy dalej.