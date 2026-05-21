Walne zgromadzenie Śnieżki zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę prawie 65 mln zł z zeszłorocznego zysku, co oznacza wypłatę 5,15 zł na akcję. To kwota zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Przy obecnym kursie wynoszącym 88,8 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 5,8 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 2 czerwca, a jej wypłata nastąpi 8 czerwca.

Reklama Reklama

– Podtrzymujemy podejście, w ramach którego chcemy dzielić się z akcjonariuszami wypracowanymi wynikami. Wartość dywidendy wypłaconej w tym roku będzie historycznie rekordowo wysoka – 65 mln zł stanowi ponad 90 proc. zysku netto za 2025 rok przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jednocześnie zachowujemy bezpieczny poziom zadłużenia na poziomie zbliżonym do jednorocznej EBITDA. To podejście z jednej strony jest konserwatywne, a z drugiej daje szansę na wykorzystywanie dźwigni finansowej, by skutecznie poprawiać rentowność kapitału własnego – wyjaśnia Piotr Mikrut, prezes Śnieżki.

Śnieżka dzieli się zyskiem od lat

Od czasu giełdowego debiutu w 2003 r. spółka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Suma uchwalonych w tym okresie dywidend wynosi już blisko 650 mln zł. W poprzednim roku akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie około 38 mln zł, co dało wypłatę 3 zł na akcję.

W najbliższych latach zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom Śnieżki wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za poszczególne lata obrotowe (rekomendowana wysokość wypłaty dywidendy będzie uzależniona od planów inwestycyjnych spółki).

Śnieżka ma za sobą kolejny trudny rok, w którym rynek farb dekoracyjnych po raz kolejny zanotował spadek wolumenów względem poprzedniego roku. To przełożyło się na nieco niższe przychody. W 2025 roku przychody ze sprzedaży Grupy Śnieżka wyniosły 772,5 mln zł i były o ponad 3 proc. niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie dzięki poprawie rentowności EBITDA wzrosła rok do roku o 0,6 proc., osiągając poziom 143,7 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 2,5 proc., do 73,9 mln zł.